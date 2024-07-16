爭取台積電設廠商機 熊本御船町首度來台招商

日本熊本縣御船町舉辦招商說明會，町長藤木正幸（右五）表示，希望跟台商一起攜手。（西日本新聞提供）



（西日本新聞社記者後藤希／台北報導）台積電在日本九州熊本縣設廠，附近的鄉鎮也積極爭取相關商機，熊本縣御船町16日在台灣舉辦首次招商説明會。町長藤木正幸表示，因爲台積電的進駐，而現在整個縣都出現滿滿活力與朝氣，御船町甚至成立台灣招商專案小組，一直努力招商，希望台商跟他們一起携手、創造一條實現夢想和希望的道路。

御船町位於熊本縣的中心，也是九州的中心，開車到熊本機場大約花30分鐘，到菊陽町台積電大約是40分鐘。2022年設立了「半導體關聯企業招商推進本部」，並任命台灣青年會議所（JCI）副會長顏鴻昌為「御船町役場投資招商顧問」，積極引進台灣企業。

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商工觀光課企業招商係長木山丈也解釋，御船町希望聽取台灣企業的行業、地點、規模和時間等需求，展開「量身訂製型招商」，協助排除各種障礙，縮短行政流程的等待時間。例如，2021年好市多熊本御船倉庫店開幕。御船町還制定補助金優惠制度，滿足條件的話，最多可以獲得1億1600萬日圓補助金。木山說，御船町特別期待通訊業、物流業、零售貿易業等行業來進駐。

顏鴻昌指出，台灣企業遇到的投資障礙分成5個屬性：一、與銀行的合作；二、人材；三、水利與電力；四、土地；及五、當地人對新與陌生產業。他說，御船町願意花時間去了解企業究竟遇到何種投資障礙。

昨天的說明會在台北市的南港軟體工業園區舉行，大約吸引80家台、日企業參加。

台積電在日本九州熊本縣設廠，附近的鄉鎮也積極爭取相關商機。熊本縣御船町16日舉辦在台灣首次招商説明會，主講者為招商係長木山丈也。（西日本新聞提供）

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