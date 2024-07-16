三星8吋晶圓被批血汗工廠 休假靠猜拳、不敢申請工傷

三星電子工會（NSEU）進入第2週的無限期罷工，不僅要求提高薪資，改善工作條件的訴求已成勞資雙方正進行談判中的一個爭論點。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著三星電子工會（NSEU）進入第2週的無限期罷工，不僅要求提高薪資，改善工作條件的訴求已成勞資雙方正在進行談判中的一個爭論點。其中，8吋晶片生產線員工吶喊血汗工時和休假爭議，而且申請工傷賠償也常遭公司拒絕，他們集體要求三星給予賠償。

有關8吋生產線的工作條件，勞工和管理層的說法截然不同。一位33歲的員工表示，他在過去14年裡一直在三星工廠的8吋半導體生產線上工作，該生產線是所有生產線中最落後的一條。他說：「我一次用了好幾個月的病假，但我從未申請過工傷賠償」。

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另一位高中畢業就加入三星8吋生產線工作的工人A表示，「曾經有一位老工人申請工傷賠償，但被公司拒絕了」；「我從來沒有申請過工傷賠償，因為我擔心這會對我產生負面影響」。A接受背部椎間盤突出手術和靜脈曲張治療。2024年，被診斷出雙手腕患有退化性關節炎，目前正在接受治療。他指出，儘管已經請了幾個月的病假，但從未申請過工傷賠償。

一項調查顯示，員工擔心處於劣勢是不願申請工傷賠償的主因。根據NSEU和韓國金屬工人工會3月發布的三星電子附屬公司職業安全與健康報告，當三星電子的761名工人被問到為什麼不申請工傷賠償時，最常見的問題答案是：「因為我沒有受到嚴重影響」（39.1%），其次是「因為我擔心受到負面影響」（26.0%）。不過，三星電子強烈否認了這種說法。

一些工人也反駁公司稱可以自由使用帶薪休假的說法。根據《韓民族日報》採訪的工人透露，同一條生產線的20名同班工人都按照6個月到一年的工作計劃來安排假期，每天只允許一到兩個人請假。至於誰可以去度假，以及何時度假的決定，通常是透過抽籤、隨機遊戲或石頭剪刀布猜拳來決定；他們聲稱問題是由於長期人手不足所造成。

工人B說：「我們工作的人太少了，我們甚至連適當的午餐或晚餐休息時間都沒有」；「如果有人去度假，就意味著其他工人也會留下來做所有的工作」。

在三星工作了4年的工人C也表示，自從來到這裡以來，雖然一直有關於工人短缺和假期利用問題的報導，但最後都沒有任何改變。

由於缺乏現代化、自動化的流程，8吋半導體生產線需要操作人員進行更多的工作。不穩定的工作條件已經暴露出來，部分原因是持續的總罷工讓工人們主動發出不滿聲音。

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