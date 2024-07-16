Lamborghini Urus SE登台 起跳價1298萬元

Lamborghini台灣總代理嘉鎷興業今天發表全新的Lamborghini Urus SE，採用插電式混和動力，在台灣的基本售價為1298萬元起。（嘉鎷興業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Lamborghini台灣總代理嘉鎷興業今天發表全新的Lamborghini Urus SE，採用插電式混和動力，在台灣的基本售價為1298萬元起。

Automobili Lamborghini 亞太區總監 Francesco Scardaoni 表示，Urus已成為 Lamborghini 全球最暢銷的車型， Urus SE 的發表象徵著品牌電氣化戰略的重要里程碑，Lamborghini Direzione Cor Tauri品牌電氣化也邁入第二階段。

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Urus SE配載的雙渦輪增壓4.0升V8引擎經過重新設計，可於任何轉速或駕駛情境提供更高的扭力及動力輸出，於6000 rpm時輸出最大綜效馬力 800 CV，並於1750-5750 rpm之間即可輸出扭力峰值。

Urus SE 0-100 km/hr加速僅需3.4秒，0-200 km/hr加速則僅需11.2秒 （Urus S: 12.5 km/h），極速高達312 km/h ，使Urus SE成為史上最強大的Urus，與級距中最速的量產車型。

Urus SE更提供級距中無以匹敵的客製範圍，更為多樣的鋁圈選擇，超過百種車色選擇，內裝選項具有多達47種色彩搭配以及4種專屬刺繡設計，若車主希望打造獨一無二的蠻牛，則可透過Ad Personam頂級客製化服務隨心定製心中夢想的蠻牛。

位於中控台的Tamburo駕駛動態模式選擇器可依駕駛需求調整不同駕駛模式，包括6種駕駛模式與4種電動策略設定結合，共有11種模式搭配應用。

EV Drive（純電） 模式使駕駛充分體驗及運用電能潛力，專為城市駕駛開發和校準，可提供超過60公里的電動續航里程，最高時速超過130公里，若行駛速度超過此速度範圍或是扭力需求超過電動馬達的最大可用扭力，V8引擎則會自動介入支援電動馬達。

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