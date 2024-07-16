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未成年人暑假打工 雇主忘繳「2文件」恐遭罰30萬

2024/07/16 19:30

勞動部提醒，若是18歲以下的未成年人要打工賺零用錢，務必記得繳交「法定代理人同意書」及「年齡證明」2項文件。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假打工旺季已至，勞動部提醒，若是18歲以下的未成年人要打工賺零用錢，務必記得繳交「法定代理人同意書」及「年齡證明｣2項文件，2023年共查獲10件，雇主最高遭罰30萬元。

因應民法修正，目前我國法定成年年齡已由過去的20歲下修至18歲，但暑假期間，也有不少國中學生規劃打工賺零用錢，勞動部提醒，針對未滿18歲及15歲以上未滿16歲的「童工」，勞基法都有明文規範雇用的限制。

根據勞基法第46條規定，未滿18歲受僱從事工作，雇主應取得其法定代理人的「同意書」及「年齡證明文件」，勞動部指出，去年執行暑期工讀勞檢專案，就查獲10件，雇主未取得家長同意書等文件，雇主因此遭罰的案例。

勞基法45條更規定，除非已經國中畢業，且經地方勞工主管機關許可，否則未滿15歲的人原則上不得雇用；若是15歲以上未滿16歲的「童工」，除了限制每日工時不得超過8小時、每週工時不得逾40小時，也禁止夜間時段工作、例假日也不得工作，雇主若違法，將面臨刑責。

根據勞動部統計，2023年因違反童工等相關規定，雇主遭處6個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金的案件，共計有4件。

勞動部規劃「113年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查」，預計執行至少1800場以上，優先選列前一年度查獲違法的事業單位，以及大專院校及校區周邊經常僱用學生族群的店家、大型或連鎖業者的直營據點與建教合作機構、產學合作機構為優先檢查對象。

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