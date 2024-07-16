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和碩本月2度處分立訊持股 處分利益合計8.6億元

2024/07/16 19:26

和碩為實現投資收益，今天宣布處分中國立訊精密4300張股票。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）為實現投資收益，今天宣布處分中國立訊精密4300張股票，套利約3.8億元，此為和碩繼本月9日之後，單月第2次處分立訊持股，處分利益合計逾8.6億元。

和碩指出，今天宣布的立訊持股處分案，處分時每單位價格為人民幣42.7元（約新台幣193元），交易總金額為人民幣1億8360.5萬元（約新台幣8億2807萬3238元），處分利益為人民幣8582萬0857元（約新台幣3億8705萬8932元），持股比例為0.41%。

和碩本月9日已宣布處分立訊5700張持股，當時每單位價格為人民幣41.31元（約新台幣186元），交易總金額為人民幣2億3546萬1034元（約新台幣10億6194萬8100元），處分利益人民幣 1億0584萬0194元（約新台幣4億7734萬7740元）。

觀察和碩本月2度處分立訊持股，處分利益合計約新台幣8億6440萬6672元，和碩表示，2筆處分皆為實現投資收益，後續可能還會視情況擇機處分立訊持股。

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