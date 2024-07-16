金管會重啟開放「純網保」擬更名「數位保險」 年底前端出方案

金管會主委彭金隆宣布，將重啟開放純網保，並且大幅鬆綁規定且正名為「數位保險公司」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天親自宣布金管會將推動「金融科技發展」之五大策略；其中，將修訂相關申請條件，包括：可經營業務範圍、股權比重等，讓純網路保險公司重啟大門，預計在今年底前完成相關方案。

「金管會支持網路金融（數位金融）發展，發揮捻魚效應！」彭金隆表示，未來有兩大方向，在純網銀方面，將放寬純網銀業務範圍與線下活動限制；至於純網保將重啟大門，開放業者申請。

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其中，在純網保方面，彭金隆要正名「純網保」（純網路保險公司），他直言，大家可能已經習慣用這個名稱，但根據我們規劃，用「數位保險公司」比較貼近，這也接近我們規劃的樣態，也就是線上、線下都能賣。

為何要從「純網保」改為「數位保險」？彭金隆表示，因為「純」這個字意味著全然都用數位網路，但實際上，以產險為例，比如車險，若發生車禍需要理賠，如果沒有人出面處理，相信多數保戶是無法接受，也就是說，「很多的實體服務是不可替代」。

彭金隆說明，傳統保險公司已經發展百年以上時間，而「數位保險」在國外有很多經驗，主要是在2010年快速發展出來，也是這波金融科技發展的產物；不過，彭金隆直言，數位保險還是一個保險業，只是做法跟傳統保險公司不同。

彭金隆指出，以原本規定，純網保壽險最低資本額門檻是20億元、純網保產險是10億元，跟傳統保險公司是一樣的；所以，我們認為，應該要讓「數位保險」公司，也可以經營銷售非網路商品，讓其有生存的工具空間。

彭金隆透露，未來至少有兩個修法方向，第一個是未來數位保險可以做的業務，要有更大的鬆綁，例如產險原本要求必須是創新業務等，未來不會有這樣限制；第二是對於「股權分配」，原本金融業與金融科技業的股權分配有限制要求，未來也是朝開放鬆綁。

至於未來希望可能釋出幾張「數位保險」執照？彭金隆說，目前看是言之過早，我們沒有預定目標，而是開放一套制度，提供業者可以申請的機會。

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