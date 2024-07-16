研華邊緣伺服器3方結盟 搶攻企業生成式AI平台商機

研華本月26日將在林口總部共同主辦首場「Edge AI 工程師實戰營- LLM大型語言模型班」。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）今天表示，本月26日將攜手群聯電子（8299）、滿拓科技在林口總部共同主辦首場「Edge AI 工程師實戰營- LLM大型語言模型班」，協助企業快速建立「可負擔的」自有生成式AI平台。

研華指出，此次透過3方合作，藉由自家邊緣運算伺服器的模型訓練、AI推論能力，加上群聯電子的固態硬碟（SSD）新品，結合滿拓科技落地解決方案，有利於企業客戶自行打造適合用在營運方面的生成式AI環境，減少設備與軟體的支出成本。

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研華台灣營運處副總經理林其鋒說，台灣生成式AI市場將逐漸發展出企業自有的平台，而嵌入式的應用需求多樣且廣泛，企業在導入生成式AI時，面臨到技術與資金的門檻，研華因此看準商機，希望與合作夥伴聚焦培育人才、技術服務、商務諮詢，協助客戶降低生成式AI模型落地的困難。

研華提到，此次的工程師實戰營活動將鎖定醫療照護、半導體、零售行業的大語言模型實作案例，瞄準企業在職工程師、產品經理、軍公教、科研單位的實作需求，推動企業自行整合軟硬體，以及增進硬體驗證、大型語言模型訓練、AI推論等方面的能力。

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