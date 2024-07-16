投資銀行下調預期 中國今年GDP成長4字頭

房市持續拖累中國經濟，致使投資銀行下調今年中國經濟成長預期。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕在中國公佈第2季疲軟的經濟數據後，投資銀行紛紛下調中國今年經濟成長預測，加劇國家主席習近平在本週三中全會上端出更多支持政策的壓力

中國4至6月國內生產總值（GDP）年增4.7%，低於1至3月的5.3%與日本經濟新聞預測的5.1%增幅。其中，製造業成長年增6.2%，遠高於GDP增速，凸顯製造業與出口支撐中國整體經濟。

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另一數據也顯示，衡量家庭支出的6月消費性產品零售銷售年增2%，低於5月的3.7%增幅，而70座城市中91%的新屋價格下跌，反映中國房市低迷已影響消費者信心。

高盛將今年中國GDP成長預測從年增5%降至4.9%。高盛指出，「中國第2季GDP的成長遠低於市場預期，而6月經濟活動數據憂喜參半；相關數據顯示，經濟中不同領域間的重大落差持續：強勁的出口與製造活動、相對穩定的服務消費，以及仍然低迷的房地產活動」。

英國巴克萊銀行也將中國今年經濟成長預期從年增5%降至4.8%。該銀行報告說，「在紀錄新低的信貸成長與令人失望的通膨數據後，中國整體GDP大幅低於預期」。

澳盛銀行表示，「疲軟的第2季GDP數據顯示，2024官方設定的5%成長目標尚未達成」。澳盛維持中國今年GDP成長為4.9%。

日本野村銀行表示，儘管中國第2季出口成長升高，但房市危機導致的成長動能減弱，預料中國下半年經濟成長將放緩至約4.2%。

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