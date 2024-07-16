力積電Q2每股虧損0.47元，Q3營收小幅成長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電 （6770） 今 （16） 日舉行法說會，公佈第二季自結財報，受銅鑼新廠進行試產與地震的影響，虧損擴大，每股稅後虧損0.47元，上半年累計虧損0.58元。預估第三季營收可望小幅成長，銅鑼新廠試產對下半年毛利率仍會產生衝擊。

力積電第二季受惠手機、筆電、車用與網通等需求上揚，營收達111.23億元，季增3%、年增 1%；毛利率5.3%，季減 10.1個百分點、年減13.4個百分點，每股稅後虧損0.47元；力積電上半年累計每股稅後虧損 0.58元。

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力積電表示，第二季虧損擴大的主因是銅鑼新廠試產，產能利用率較低，還有地震的影響。預期今年下半年，試產對公司營收將會有正向挹注，但對毛利率仍會產生衝擊。

展望第三季，力積電指出，手機、NB、車用，網通相關產品出貨訂單量增加，營收可望較第二季小幅成長，對營收持樂觀態度。12吋廠（除銅鑼廠）產能利用率約將達80%、8吋產能利用率則約70%，皆較上季提高。

對於記憶體，力積電指出，DRAM呈正向發展，成熟製程價格往上但漲幅不明顯，非傳統型標準型記憶體產品包括挖礦機、邊緣運算應用需求增加，已看到客戶在新產品逐步導入；NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體也新進展；整體而言，力積電對記憶體抱持樂觀態度，但對價格漲幅則趨和緩。

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