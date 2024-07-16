宏佳騰機車油電雙車搶市 今年可望虧轉盈

機車廠宏佳騰以「油電共好」品牌策略出擊，今天同步推出黃牌Brera X跨界速克達及純電跑旅EV-C1，預估全年銷量可望成長3成，並轉虧為盈。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕力拚虧轉盈，機車廠宏佳騰（1599）以「油電共好」品牌策略出擊，今天同步推出黃牌Brera X跨界速克達及純電跑旅EV-C1，預估全年銷量可望成長3成，並轉虧為盈。

宏佳騰為避開雙陽（光陽、三陽）價格戰，以差異化產品搶攻小眾市場，今年並喊出「333」目標，預計3年內每年推3款新車，每年銷售台數要成長30%。

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今天一口氣再推出黃牌Brera X及純電跑旅EV-C1，兼顧冒險與玩樂的多功能輕擋車MK150，也預計第4季上市。

宏佳騰營運中心經理鍾亞成表示，宏佳騰瞄準小眾重機市場，攜手KL MOTOR國際大廠，推出有歐系血統的冒險運動黃牌「Brera X」，每輛建議售價16萬4800元。

同時與韓國Bikebank旗下品牌Dotstation及Gogoro Network三強聯手，共同打造市場上唯一的純電跑旅「EV-C1」，建議售價12萬4980元，此車型也已進軍韓國市場，訂單量超過千輛。

「EV-C1」外型由Dotstation操刀，依據韓國時下流行趨勢設計，Gogoro Network提供智慧電池交換能源網路，宏佳騰則提供精準調校以及專業製造。

宏佳騰1~6月合併營收為8.97億元，年增24.39%；但第一季稅後仍虧損3594萬元，每股稅後虧損0.49元，法人表示，第一季客戶出貨仍卡在貨櫃，第2季外銷出貨皆已恢復正常，可望轉虧為盈。

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