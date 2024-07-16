卓揆向竹科業者保證：一定安全、穩定的供電

新竹科學園區管理局今日新任局長交接典禮，新任局長由原國科會常務副主委陳宗權接任，行政院院長卓榮泰特地赴竹科參與交接典禮，並與全場合影。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局今日新任局長交接典禮，新任局長由原國科會常務副主委陳宗權接任，行政院院長卓榮泰特地赴竹科參與交接典禮，他致詞像產業界保證，政府能源政策一定以安全、穩定為最優先為價值目標，「一定要保障安全、穩定的供電」，讓民生、產業不會產生疑慮，這是政府對人民的承諾，這也是台灣對世界的承諾。

卓揆表示，這是他上任院長以來，首度到竹科，交接不是一個結束，不是一個開始也，而是延續，政府是延續的，科技是不斷進步的，他期許竹科要持續創新，也因竹科老牌園區的成功，才能複製到中科、南科，台灣才能成為全世界矚目的焦點，也才有企圖心與期待成為一個科技的科技島。

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卓揆說，他認同國科會主委吳誠文所言，帶著感謝與期許的心來參與典禮，感謝同仁的努力、感謝廠商不斷創新研發，帶領國內產業與世界產業一起進步，期許竹科未來有更多、更好的工作機會。

卓揆也感謝四十四年前、一九八０年十二月十五日，竹科成立的日子，那時有一大批的科學家、政治家與經濟學家，有長遠的眼光，看到國家未來發展的需要，突破困難，找資金、找人才、找土地，開闢竹科園區，最重要的典型代表就是前行政院院長孫運璿，要為他鼓勵一下，也因他有魄力與眼光，台灣才能在那外交困境的時代，建立科學園區；當時國內也是民主浪潮起來，風起雲湧的街頭、民主改革運動，事實證明，民主與經濟發展是可同步而行。

卓揆期許，希望今天有當時的魄力，能在賴總統領導下，行政院團隊、地方政府能一起合作，所有廠商通力創新研究，為台灣下一波的經濟改革與發展，共同再努力。後天，行政院會召開第一次、正式的經濟發展委員會，除了從創新經濟、均衡台灣、包容成長三個子題並進之外，也會請各界學者專家共同討論，台灣未來與現階段面臨的問題，希望從資金、人才、產業、世代正義等等，各方面同步進行，也希望此能接續前人所立下的典範，一起為台灣未來的經濟發展，再注入更多的強心劑。

卓揆並向在場產業界保證，我們政府的能源政策一定以安全、穩定為最優先的價值目標，「一定要保障安全、穩定的供電」，讓民生、產業不會產生疑慮，這是政府對人民的承諾，這也是台灣對世界的承諾，政府要勇敢且負責任肩負起這樣的任務。

卓揆並指出，園區未來還有更長遠工作要做，他希望一直要保持老牌科學園區的金字招牌，也要不斷創新，才不會讓後來者迎頭趕上，才能永遠保持領先地位，就像台灣在全球供應鏈也是要一直保持關鍵性的領先地位，才能在未來經濟發展中走出一條我們可以發展的路。

他並說明，過去八年來，台灣經濟成長平均三點一五％，表現不錯，為亞州四小龍之首，今年預估會成長三點九四％；日前宣布軍公教加薪，希望產業界也能將經濟發展果實，分享給所有勞工，因經濟發展是國家發展指標，公平分配才是文明政府的象徵，願一起朝向更科技的台灣、更文明的台灣與更公平的台灣，一同邁進。

卓揆對於竹科管理局長，也提到吳主委第一次跟他說，將他的重要副手請到竹科擔任局長時，他發覺主委內心有滿滿的不捨，卻有很大的期許，他願意把自己身邊最大的助力，放到竹科，代表竹科的重要性。

他並肯定王永壯局長過去八年的努力，成績斐然，年營業額達一兆四千二百億元的高水準，廠商家數六百多家，從業人員近十七萬人，非常不簡單的成就。他還打趣說，看怎這麼年輕就退休？印證一句話，科技人不會老，不過，他退而不休，會繼續在園區服務廠商，不會離開竹科這個大家庭。

竹科管理局首度出現局長王永壯、副局長陳淑珠同日屆齡退休，今天下午的局長卸任、交接及布達典禮，由卓榮泰及國科會主委吳誠文主持，並特別安排頒發二等科技專業獎章給陳淑珠，表彰她服務竹科管理局42年期間，對於科學園區發展的卓越貢獻。

新竹科學園區管理局今日舉行新任局長交接典禮，由國科會主委吳誠文（中）監交，新任局長由原國科會常務副主委陳宗權（右）接任，原任局長王永壯（左）屆齡退休。（記者洪友芳攝）



吳誠文致詞表示，台灣的科學園區從竹科起步，未來對科學園區的要求及期許，不只是注重高科技產業，也要利用科技協助全民健康及各行各業的均衡發展，更要讓科學園區變成適合居住的地方，達到產業及區域的均衡發展。

王永壯指出，竹科廠商持續創新不墜，正是讓臺灣贏得產業先機的重要關鍵，他感謝竹科管理局全體同仁的支持與信任，在他在八年任期內齊力打造生醫聚落成形、克服百年大旱危機、確保半導體先進製程根留台灣等，圓滿達成各項任務，見證竹科再創高峰。

新任竹科管理局局長陳宗權強調，未來竹科管理局將立基於現有高科技產業群聚優勢，配合國家政策，多方引進創新研發事業進駐園區，加速推動新興產業的發展，以保持全球科技產業領先地位，更將積極促進臺灣整體產業向上發展與再升級，立足台灣放眼全球。

今天交接典禮冠蓋雲集，到場的業者有台灣科學園區公會理事長李金恭、旺宏電子董事長吳敏求、鈺創科技董事長盧超群、凌陽科技董事長黃洲杰、偉詮電子董事長林錫銘、前聯電副董事長宣明智等百人，新竹縣縣長楊文科、宜蘭縣縣長林姿妙、苗栗縣縣長等也到場祝賀。

竹科管理局首度出現局長王永壯、副局長陳淑珠同日屆齡退休，行政院長卓榮泰特別頒發二等科技專業獎章給陳淑珠，表彰她服務竹科管理局42年期間，對於科學園區發展的卓越貢獻。（記者洪友芳攝）

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