明年開春首檔大展 「2025台南車展」啟動招商

南市經發局主辦「2025台南車展」將於明年2月27日至3月2日在大台南會展中心登場，並將於本月30日在大台南會展中心舉辦招商說明會。（南市經發局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕經發局主辦「2025台南車展」將於明年2月27日至3月2日在大台南會展中心登場，總計規劃500格以上參展攤位，即日起正式啟動招商，並將於本月30日在大台南會展中心舉辦招商說明會。

市長黃偉哲表示，會展產業驅動產品拓銷及知識交流，同時具備媒合、產業發展櫥窗和展示等多重功能，且對於地方經濟可產生直接效益，亦可帶動周邊產業如住宿、餐飲、運輸等，形成龐大產業關聯效果，「2025台南車展」將延續過去2屆的高效益展出持續精進，並結合汽機車零配件產業論壇交流，以創造汽機車零配件上下游技術之發展新商機，了解國際產業趨勢及市場脈動。

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經發局長林榮川指出，「2025台南車展」規劃展出新車暨新能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區，將以全展區規模辦理並作為明年開春第一檔大型展覽，盼邀在地及國內汽機車零配件廠商，與各大汽車品牌車商共襄盛舉，透過展會提供汽機車零配件曝光度與產業交流，並推波汽機車零配件產業更寬廣的商機引進，對於觀展人次與現場成交金額皆可望再創佳績。

經發局指出，本次招商說明會將於30日假大台南會展中心努山塔里亞會議室舉辦，規劃展出內容豐富，其中新車暨新能源車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等；重機暨二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車；汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝、3C車用品等；汽機車周邊產業區包括租賃、金融、測速器、美容保養等。

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