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差別待遇解決「觀光公害」北海道將推「雙重定價制」

2024/07/16 17:35

北海道是日本熱門旅遊景點之一。（彭博社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓不斷貶值，吸引大批外國旅客前往日本旅遊，不過由於觀光客快速增加，引起「觀光公害」，北海道政府將在今年秋季推動「雙重價格制」，對外國旅客加收更多費用的同時，也讓當地民眾享有消費折扣。

外媒報導，北海道將推動的雙重價格制是一種「差別費率」的概念，希望藉此平衡國內與國外旅客的數量與收益，北海道觀光機構主席小金澤健司表示，「北海道在春季的大型連假，流失了許多在地遊客」，為了改善北海道民眾不想與外國遊客人擠人，而降低前往熱門旅遊景點的慾望，認為提供優惠的折扣勢在必行。

小金澤健司指出，「不僅止於旅宿業，包括餐館、交通業及周邊產業都應該跟上腳步，希望可以推行到整個北海道」，其中北海道政府考慮，透過電話或網路預訂時要求客人證明自己是北海道居民，並讓他們在前台出示身分證件，就可獲取住宿折扣。

而在消費方面，將為本地旅客提供約10%的價格優惠，同時將非本地遊客的標價提高3%左右，以補償減少的收入。

小金澤健司補充，這項計畫預計會在今年秋季開始測試，明年春季淡季期間計劃進行第2步，並考慮擴大受眾範圍至所有日本遊客。

另外，日本不少餐廳也已開始實施「雙重定價」，主要是因為日圓疲軟，湧入大量外國觀光客，使服務外國遊客的人力成本加重，導致公司在員工薪資成本激增，因此不得不也採取差別定價措施。

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