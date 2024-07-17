瑞銀喊出「超級8」黑馬名單，特別點名鴻海（2317）、騰訊與聯想3黑馬，是「超級8」最具投資力的成員。

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1.忘掉「壯麗7巨頭」吧，瑞銀喊出「超級8」黑馬名單，瑞銀指出，Super 8將憑借強勁的盈利增長前景，和具吸引力的估值，縮小與7巨頭的業績差距，且在未來12個月內跑贏亞洲其他地區，並特別點名鴻海（2317）、騰訊與聯想3黑馬，是「超級8」最具投資的成員。

2.台股週二（16日）在金融、光電、航運等類股走揚下，加權指數開盤漲0.97點，以2萬3880.33點開出。盤中指數一度漲295點，觸及2萬4174點，不過受到金融、傳產拉回，指數漲勢收斂，終場漲117.89點，收2萬3997.25點。

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3.由於投資人預期即將降息，及最新零售數據出爐，牛市擴大到科技股以外的領域，美國股市上漲至新高。週二道瓊工業指數飆漲742.76點、1.85%，那斯達克及標普500指數分別上漲0.2%、0.64%，費城半導體指數漲0.46%，台積電ADR收紅0.44%，收在186.04美元。

4.行政院院長卓榮泰16日參訪新竹科學園區義隆電子，義隆電子董事長葉儀皓恰好出國，但他透過視訊向卓揆、國科會主委吳誠文等一行官員，介紹義隆布局道路交通安全系統、電動巴士、特殊車輛。智慧座艙等AI相關應用技術研發成果；卓揆表示，很肯定義隆電子的技術研發，他強調政府也非常重視AI的發展、AI的相關應用，透過政府各部門協調處理，預期可增強臺灣在AI領域的競爭實力。

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