走著瞧申請改列一般板 加速佈局歐美打詐商機

走著瞧董事長鄭勝丰說，公司現已投入AI創新應用服務，下半年將陸續展現成果。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商走著瞧（6902）今天表示，有鑑於在台灣創新板（TIB）掛牌滿1週年，今天正式向證交所送件申請改列一般板上市，可望成為創新板改列一般板上市的首間新經濟軟體公司，今年5月宣布收購的荷蘭知名防詐服務商ScamAdviser，已於7月上旬完成交割，正在進行產品優化與組織合作，加速跨入歐美市場。

走著瞧指出，新政府上任後，從賴清德總統、行政院院長卓榮泰、數位發展部部長黃彥男、金管會主委彭金隆，都將打詐視為施政重點，而打詐專法也在社會關注下三讀通過，走著瞧除了身為「國家防詐隊」不可或缺的一員，也是各國政府與知名企業指名的合作夥伴，實屬最具代表性的全球防詐概念股。

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走著瞧回憶在創新板掛牌的1年，除了營收屢創新高，去年海外營收也已超越國內表現，今年起透過實施台北、曼谷雙營運總部計畫，加速東南亞市場成長，泰國將在2024年成為旗下產品最大的市場，走著瞧也同步鎖定東北亞商機，近期已與樂天電信共推打詐解決方案，成為少數能打入日本大企業的台灣經濟軟體公司。

走著瞧看好未來改列一般板後，除了交易流動性將顯著改善，更有助於公司在資本市場的能見度，加速擴張海外市場版圖，促進吸引優秀人才，董事長鄭勝丰說，公司現已投入AI創新應用服務，下半年將陸續展現成果，今年獲利將跳躍式成長，往後數年也將持續追求營運效益逐年增加。

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