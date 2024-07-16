冠軍首推高性能綠建材 產品比重達55％

冠軍建材今日舉辦「科技節能石」新品發佈會，同步展示搭配「外牆乾掛節能」、「架高節能」之兩大綠色創新工法，打造綠建築應用解決方案，圖右為總經理林祐宇、圖左為特助林孟瑜。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠建材正夯！冠軍（1806）今（16）日舉辦「科技節能石」新品發佈會，同步展示搭配「外牆乾掛節能」、「架高節能」的兩大綠色創新工法，打造綠建築應用解決方案，冠軍也說，截至目前止，旗下再生綠建材標章產品比重已達55％。

台灣政府預計2025年開始徵收碳費，目標2050淨零排放，且根據聯合國針對建築業統計，營建部門所產生的二氧化碳年排放量占全球的38％，其中26％來自建材及營造階段的碳排放，掀起低碳綠建材新一波商機。

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冠軍磁磚指出，面對2050淨零建築目標，冠軍建材已為建築業準備好配套方案，此次新品「科技節能石」，以多規格，多模面，多場域為特色，一次推出多款60X60、90X90、60X120規格產品，搭配不同模面設計與經典高級石材紋理，價格約在石材3-5成，「科技節能石」具有抗折強度高，吸水率低的特性，更可避免酸雨、風化等引起剝落的風險，耐火、防水、耐磨、表層具有高度防滑性且好保養，更能鋪貼在人行步道，可取代室外不耐用的透水磚、石材、水泥混凝土鋪面等，包括台北大巨蛋、高雄內惟藝術中心、清華大學成功湖步道等地標大量使用。

而科技節能石搭配「外牆乾卦節能工法」與「架高節能工法」兩大綠色工法，更是國內唯一取得高性能綠建築標章的首選。冠軍也說，截至目前止，旗下再生綠建材標章產品比重已達55％，目前也同步正在申請中並持續提高產品比例，且今年上半年再生綠建材產品銷售更是較去年同期成長26％。

另一方面，冠軍投資15億元引進義大利最新設備進行升級，提高設備效能、降低生產碳排，預期第三季完成部分產線整改，可較原先增加約5成產能，並預估可節能約20％以上。

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