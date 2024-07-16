英特爾拿補助又扶植中國科技業 引華府警惕

英特爾創投部門投資40多家中國新創企業，同時也獲得數十億美元的美國晶片補助，押注中國科技股的投資引起華府的警惕。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，美國半導體大廠英特爾創投部門投資40多家中國新創企業，同時也獲得數十億美元的美國晶片補助，押注中國科技股的投資已引起華府的警惕。

英特爾的創投部門已成為中國人工智慧和半導體新創公司最活躍的外國投資者之一。根據金融時報對英特爾投資組合的分析，該公司投資持有43家中國科技新創企業的股份。另外，據數據提供商Crunchbase稱，自20世紀90年代初成立以來，該風險基金已投資120多家中國企業。儘管許多美國同業在美國當局的壓力下退出市場，但英特爾去年仍繼續支持羽翼未豐的中國公司。

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今年2月，英特爾投資總部位於深圳的5G和雲端基礎設施平台AI-Link的2000萬美元融資，去年也領投總部位於上海的微光學硬體製造商北海光電（North Ocean Photonics） 的9100 萬美元融資。

美國在爭奪技術和軍事霸主地位，對流入中國的私人投資進行更嚴格的審查。6月，拜登政府宣布限制美國對可能用於軍事目的的中國技術，例如人工智慧、量子計算和半導體的融資的規則。該法規預計將於今年最終確定。

一旦美國法規生效，英特爾投資可能會被迫從一些公司撤資，儘管美國財政部正在研究是否對某些創投交易給予一些豁免。

目前，英特爾在中國的投資包括約16家人工智慧新創企業和15家半導體產業新創企業，以及開發雲端服務、電動車、電信、虛擬實境系統和電池的公司。然而，數據供應商ITjuzi的數據顯示，在過去18個月裡，英特爾放緩在中國的交易步伐，自2023年初以來僅完成了3筆交易。

一家在中國長期開展業務的美國大型基金的負責人表示，英特爾投資比高通等業者在中國的創投部門「活躍得多」。眾議院中國委員會共和黨主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）表示，此案凸顯了加強監管的必要性。

英特爾擁有龐大的中國業務，公司在中國擁有約1萬2000名員工，到2023年中國業務將佔全球收入的27%。

PitchBook數據顯示，自2015年以來，英特爾投資參與的中國新創企業交易總額達14億美元。該數字涉及交易總價值，而英特爾並未公開這一數字。早在2014年，英特爾投資就宣布已向110多家中國科技公司投資6.7億美元，光2015年就向8家中國科技公司投資6700萬美元。此後，英特爾投資並未公開透露其在中國的投資規模。

一家中國創投公司的負責人表示，「錯過人工智慧時代的恐懼給英特爾投資帶來了一種緊迫感」，英特爾在美國人工智慧領域的競爭如此激烈，以至於不能落後，因此必須在全球尋找在人工智慧領域投資的資金，而中國是為數不多的選擇之一。

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