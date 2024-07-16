鴻海旗下研究院召開AI論壇 聚焦集團3大平台進展

鴻海今天表示，今年為旗下研究院成立50週年。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，今年為旗下研究院成立50週年，將於本月23日在集思台大會議中心舉辦「AI NExT」論壇，以「鴻海50年．智慧新紀元：生成式AI與未來創新」為主題，除了探討生成式AI技術，也將向外界分享集團在智慧製造、智慧駕駛、智慧城市的最新研究成果與創新應用。

鴻海指出，旗下研究院諮詢委員李開復將在23日的論壇中發表「生成式AI：有史以來最具顛覆性的科技革命」專題演說，李曾獲選為2023年美國《TIME》（時代雜誌）全球25位AI領袖，也曾任職於蘋果（Apple）、Microsoft（微軟）、Google（谷歌），在2009年成立創新工場，2023年創辦大模型獨角獸公司「零一萬物」。

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鴻海提到，此次語會的澳洲蒙納許大學資訊學院教授蔡劍飛，也將發表「提高大型生成式AI模型的效率」主題演說，葉為電機電子工程師學會的「會士（（IEEE Fellow）」，同時也被美國權威學術排名機構ScholarGPSTM，在全球超過3000萬名學者之中評為前0.05%的頂尖學者。

而關於鴻海智慧電動車平台，規劃將由旗下智慧駕駛工程處處長楊昌樺說明如何導入視覺、AI技術，包括視覺感測器偵測環境、AI在路徑規劃中的角色，以及NVIDIA AI算力在Level 2與公路導航駕駛中的應用；鴻海中央智能製造總處的工程博士江侊紘將介紹運用生成式AI打造更靈活的智慧製造平台；鴻海智慧城市平台處長郭錦斌則將展示，藉由鴻海CityGPT生成式AI創立新一代的智慧城市，重塑城市生活體驗。

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