馬斯克臉要綠了！川普副手范斯是電動車殺手

美國共和黨聯邦參議員范斯成為川普競選搭檔。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）週一（15日）宣布副手人選為現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）。有媒體指出，范斯成為川普副手，對電動車產業來說可能不是好消息，因為范斯推動的一項法案，不僅是要取消拜登政府提供的電動車補貼方案，甚至還要加碼補助燃油車，被認為是不折不扣的「電動車殺手」。

綜合媒體報導，范斯早前批評拜登政府花了大筆預算補貼海外生產的電動車，認為政府若要花錢補貼，應補貼給美國俄亥俄州的工人，而非送錢給中國車廠的勞工。

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為保護美國工人和消費者利益，范斯提出了《駕駛美國法案（Drive American Act）》，據范斯辦公室的說法，該法案的用意是要取消拜登政府提供的1000億美元電動車補貼，並以「美國優先汽車信貸（America First Vehicle Credit）」取代，以推廣美國製造的燃油車。

有觀點認為，范斯推動的《駕駛美國法案》恐將削弱美特斯拉（Tesla）在美國銷售。

不過特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）似乎不擔心，在川普宣布副手為范斯時，馬斯克還發文祝賀范斯並讚賞川普的決定。

特斯拉15日股價收在252.64美元，漲幅1.78%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前表態支持川普（Donald Trump）。（路透）

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