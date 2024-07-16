中國價格戰打不完！瓶裝水單瓶最低不到台幣3元

中國「價格戰」蔓延至瓶裝水。（示意圖，法新資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國「價格戰」蔓延至瓶裝水。近日隨著氣溫不斷升高，瓶裝水市場的競爭愈發激烈，瓶裝水量販和大包裝紛紛降價，單瓶跌破人民幣1元區間，其中農夫山泉新推出的綠瓶純水甚至低至人民幣0.66元／瓶（約新台幣2.96元）。

《澎湃新聞》報導，在中國連鎖超市紅旗連鎖1門市內，農夫山泉紅瓶飲用天然水每件規格為12瓶、原價人民幣18元／件（約新台幣80.81元），現促銷價人民幣12.8元／件（約新台幣57.47元），1瓶550ml折算下來，單瓶售價約人民幣1.07元（約新台幣4.8元）。

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同1門市的怡寶飲用純水，每件規格為12瓶、原價人民幣16.5元／件（約新台幣74.08元），現促銷價人民幣9.9元／件（約新台幣44.45元），1瓶350ml折算下來單瓶價格約人民幣0.82元（約新台幣3.68元）。

中國連鎖超市舞東風1門市內，娃哈哈飲用純淨水每件規格為12瓶，優惠後售價為人民幣16.8元／件（約新台幣75.43元），1瓶596ml折算下來單瓶價格約人民幣1.4元（約新台幣6.29元）。

《澎湃新聞》報導，2024年4月底，農夫山泉推出綠瓶純水，零售價人民幣2元／瓶。如今優惠力道進一步加大，除官方通路促銷外，農夫山泉綠瓶純水在不同線上平台的優惠力道也不一樣。

根據農夫山泉網路官方旗艦店顯示，每件規格12瓶、1瓶550ml的綠瓶純淨水，參考價人民幣14.9元（約新台幣67元）／件，目前優惠人民幣9.9元（約新台幣45元）／件，單瓶折算下來價格約人民幣0.82元。對此客服表示，人民幣9.9元／件的優惠價格每人限購5件。

而在永輝超市的線上通路，農夫山泉綠瓶純淨水疊加優惠券後，價格低至人民幣7.92元／件（約新台幣36元），單瓶最低至人民幣0.66元。

報導指出，農夫山泉、怡寶、娃哈哈3巨頭的主打產品，農夫山泉550ml裝天然水、怡寶555ml純水、娃哈哈596ml純水的單瓶零售價，原先都約2元（約台幣9元）。

中國商業聯合會專家委員會委員、北京商業經濟學會常務副會長賴陽表示，夏季是瓶裝水的高峰，對消費者來說，飲用水的價格是一個重要的選擇因素，所以價格競爭也各品牌競爭的手段之一。

相關業界人士表示，與往年相比，2024年的促銷力道更大、範圍更廣，從農夫山泉新品綠瓶純水價格的變化或許可以印證這一點。

連鎖經營專家李維華表示，農夫山泉作為瓶裝水的龍頭品牌，降價行為會對其他品牌和飲用水市場有不小的影響。

報導指出，瓶裝礦泉水的價格戰競爭，早在618購物節就出現了。賴陽表示，瓶裝飲用水市場的價格競爭，不僅是降價本身，還要看到背後整個供應鏈營運成本的競爭。表面上是降價行銷，背後拚的是企業整個供應鏈的實力。

根據天貓公佈的2024年天貓年中嘉年華活動飲料店鋪銷售榜中，店鋪累計商品交易總額（GMV）排名前4品牌分別為農夫山泉、怡寶、元氣森林、娃哈哈。

另外京東公佈飲用水自營POP銷量排行榜，5月20日至6月19日，累計排名前5品牌分別為農夫山泉、怡寶、景田、娃哈哈、恆大冰泉。

灼識諮詢報告顯示，競爭背後，飲用水市場規模仍在快速成長，2023年以零售額計的中國即飲軟性飲輛市場規模達人民幣9092億元（約新台幣4兆元），其中按零售額計，包裝飲用水是最大的品類，2023年的市場規模為人民幣2150億元（約新台幣9654億元），預計2023年至2028年的複合年增長率為7.9%，即是所有即飲軟性飲料類中成長最快的品類。

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