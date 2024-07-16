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分析師揭「川普勝選概念股」 點名3大領域將受寵

2024/07/16 14:29

美國前總統川普週一獲共和黨大會提名，將代表共和黨參選2024年美國總統。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一些投資人認為，在美國前總統川普13日在賓州造勢遭到槍擊後，其贏得美國總統大選的可能性也越來越高，分析師在報告指出，若川普勝選，且共和黨贏得對國會控制權，一些股票可能會受到提振，特別是醫療保健、工業和金融業領域。

《CNBC》報導，專家預計，在川普擔任總統期間，監管會減少，關稅會提高，並可能延長減稅期限，這將為各行業的股票創造更有利的環境。沃爾夫研究公司（Wolfe Research）的分析師森耶克（Chris Senyek）在週一（15日）報告指出，若選舉賠率繼續顯示川普勝選機率比較大，而且聯準會將在9月降息的話，他將會考買入金融、能源類股，並把公用事業、必需消費品類股，以及市場上其他的防禦性類股給賣出。

至於川普勝選概念股，沃爾夫研究公司認為是川普創辦的媒體公司「川普媒體與技術集團」（Trump Media & Technology Group），該股週一就大漲了超過30%，今年以來漲幅約128%。

再來，森耶克點名了高盛（Goldman Sachs），同時認為嘉信理財 （Charles Schwab）、艾維克（Evercore） 和花旗集團 （Citigroup） 等其他金融巨頭，也可能獲得提振。森耶克並把加密貨幣交易所Coinbase列為潛在受益者，因為川普最近改變了他對加密貨幣的立場。

沃爾夫研究公司預計從川普勝選中受益的股票，還有健康和福利公司「聯合健康集團」（UnitedHealth Group）、油田服務商「哈里伯頓」（Halliburton）和工業大廠「艾默生電氣」（Emerson Electric）。

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