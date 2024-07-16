台中七期將推51層超高住宅建案 總銷達280億

聯聚建設第三季將在七期推出「聯聚玉衡」，規劃地上51層，為區域最高住宅大樓。（聯聚建設提供）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前5月全國預售屋共揭露6.3萬件、揭露總額高達1.1兆元，光是台中就貢獻超過2成，因此，有建商打鐵趁熱、順勢在台中七期推出總銷高達280億元的指標豪宅案，目前初步規劃地上51層、地下8層，直接挑戰七期最高住宅大樓。房產業者分析，近幾年台中房市主戰場集中在水湳經貿園區或是其它的重劃區，反觀七期相較冷靜。

聯聚建設指出，即將在台中七期推出的預售案，坐落位於市政北六路、市政北七路之間、對面是秋紅谷景觀生態公園，基地面積約1838坪，預計興建地上51層、地下8層的住宅大樓，戶戶規劃60坪，總戶數為376戶，最快第3季可以取得建照並開賣。

請繼續往下閱讀...

挑戰七期首個單價破百萬預售案

房產業者指出，該預售案是聯聚建設在七期推出的第14個建案，在目前營造成本、土地原料，甚至房價節節攀高的情況下，預期將有機會挑戰七期首個單價突破100萬元的住宅預售案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年「平均地權條例」從三讀到實施期間，的確有效打壓市場非自用型的買氣，不過之後遇到台股大漲加上新青安政策，點火成屋市場後，整體房市買氣增溫，房價大漲後，民眾擔心不買會更貴，導致房市出現價量齊揚走勢，值得留意觀察的是預售買氣噴發後，已經出現賣掉的比新推的多，新案市況已經有供不應求的氛圍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法