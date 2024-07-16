日本「殭屍企業」創10多年新高！政府不忍了恐 「大量倒閉」

許多日本中小企業失去競爭力，只能依靠著低利率環境與銀行貸款度日，被稱為「殭屍企業」。（示意圖，歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多年的經濟成長緩慢及人口下降，使得日本許多中小企業失去競爭力，只能依靠著低利率環境與銀行貸款度日，被稱為「殭屍企業」。《路透》報導，如今日本政府打算將這些中小企業重組、併購，甚至是讓這些企業倒閉，讓勞動力流向生產力較高的企業，改善日本疲弱的生產力與經濟環境。

3位日本政府高級官員告訴《路透》，日本政府願意讓更多表現不佳的企業倒閉。官員們雖預期這種改變不會很快發生，但他們指出，這對於1個以犧牲生產力來避免企業破產和保護就業機會的國家而言，是個巨大的轉變。

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Teikoku Databank數據顯示，2023年約有25.1萬家公司成為所謂的「殭屍企業」，這是日本10多年來最高水平。根據報導，其中絕大多數企業員工在300人或者更少。

官員們表示，透過此方式將勞動力與資金引導至生產力較高的企業，以拉抬低迷許久的薪資水準。1名知情人士則表示，預計政府會先透過併購或重組的方式進行，讓體質不佳的企業自然而然消失在歷史洪流之中，而不是透過大規模裁員、破產來實現計畫。

《路透》指出，日本的薪資水準與台灣人均國內生產毛額（GDP）皆低於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均水準，日本人均GDP為3萬3834美元，排名OECD之38成員國中第21名，更在七大工業國 （G7）組織墊底。

日本政府在疫情期間提供約4000億美元（約新台幣13兆）的貸款幫助中小企業度過難關，其中有2760億美元是不需要抵押品與寬限期零利率。不過隨著還款期限到，許多企業因還不出貸款倒閉，今年上半年約有5千家中小企業破產，創下近十年來的新高。

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