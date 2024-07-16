自行車無薪假大減逾400人 勞動部：苦日子終於過去了

勞動部16日公布勞雇雙方協商減少工時統計再報佳音（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕實施人數持續改善的減班休息（俗稱無薪假）再報佳音，勞動部今日公布最新統計，無薪假總人數再減824人、共3861人實施，其中製造業人數不但大減913人，且最後2家中大型自行車零組件業者，因訂單回籠提前停止實施，人數分別有240餘人及170多人，僅剩些許小型業者零星實施。

勞動部指出，自行車在疫情結束後，歷經了很長一段的庫存去化艱困期，至今「苦日子」終於結束，更代表製造業的營運持續改善。

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勞動部16日公布勞雇雙方協商減少工時統計，本次共228家事業單位、3861人實施，與上期（7月1日）的272家、4685人相較，本次家數減少44家，人數減少824人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，本期最讓人振奮的數據，就是製造業實施狀況大幅改善，不但在2021年疫情期間因訂單爆量，後續面臨龐大庫存壓力的自行車零組件業者，因庫存去化，本期２家業者提前終止實施，人數合計逾400人，目前剩下仍在實施的僅有部分小型業者。

黃維琛說，減班休息實施過程通常是由小型業者開跑，但終止實施則是中大型業者「先行」。自行車業在製造業中算是指標性產業，且是最後一批受訂單影響的業者，此次2中大型業者提前停止實施，可說極具指標意義。

此外，還有其他電子零組件業者，分別有2家均為100多人的中型業者停止實施，另有化學民生工業多家小型業者停止實施，黃維琛解讀，這顯示製造業的營運情形持續朝好的方向發展，連帶也讓其他與製造業連動的「批發零售業」，因受惠於製造業訂單回籠，批發零售的訂單也陸續恢復，算是共同受益。

不過，各行業中仍有部分業者營運並未改善，特別是在0403花蓮地震中的受害商家。根據勞動部統計，此次仍有「運輸倉儲業」的遊覽車業者、「住宿餐飲」的旅宿業者、「支援服務業」的租車業者旅行社，以及「文創相關」如賞鯨、紀念品、影音拍攝等業者，因為花蓮在地震後尚未完全恢復，還有待各界持續予以關注。

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