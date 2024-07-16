瑞銀：美國若祭60％關稅 中國經濟成長將腰斬

瑞銀預估，華府若是對所有從中國出口到美國的產品徵收60％的關稅，將使中國經濟成長腰斬。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀集團（UBS Group）最新研究顯示，華府若是對所有從中國出口到美國的產品徵收60％的新關稅，將使中國經濟年成長率減少一半以上，凸顯出前總統川普（Donald Trump）若重返白宮，北京將面臨的風險。

《彭博》報導，今年稍早有消息傳出，川普正在考慮對中國進口商品徵收60％的統一關稅。瑞銀經濟學家週一（15日）發佈的報告指出，若是這種情況發生，中國明年的國內生產毛額（GDP）將下降2.5個百分點。在2023年實現5.2％經濟成長後，北京今年力拼達到5％左右的成長。

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瑞銀報告假設，部份貿易仍可以透過第3國轉移，中國未採取報復措施，且其他國家沒有與美國一同加徵關稅。報告稱，一半的拖累積來自出口下滑，其餘則來自消費和投資受到的打擊。經濟學家表示，隨著時間過去，其他經濟體潛在的更多出口和生產，有助於減少美國關稅上漲的影響，但其他國家也存在提高對中產品關稅的風險。

出口一直是中國今年經濟成長的動能，截至目前，淨出口佔經濟擴張的14％，上（6）月貿易順差升至創紀錄的水位。但中國強勁的出口也引發了貿易夥伴的不滿，愈來愈多國家祭出關稅，或考慮採取措施應對中國貿易日益不平衡的情況。

報告指出，中國的報復行動也可能加劇關稅的影響，因為這將推高進口成本。如果再次爆發貿易戰，即使最終關稅調降，光是風險和不確定性就可能趕走美國進口商。

瑞銀預計，中國明年的經濟成長將達4.6％，2026年成長4.2％。報告預估，若是面臨關稅的影響，即使當局採取刺激措施抵銷衝擊，這2年經濟成長仍將放緩至3％。報告表示，中國政府可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策來減輕關稅大幅上漲的影響，資金可能來自於發行特別國債，另外，中國央行可能會讓人民幣貶值5-10％。

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