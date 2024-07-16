新青安首波查核出爐 財部：1502件未符自住使用

財政部表示，新青安首波查核結果出爐，共1502件未符自住使用。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，針對近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義，公股銀行篩選查證疑似人頭戶及貸後出租的高風險態樣案件，並與政府資料勾稽情形比對查核，確認借款人有未符購屋自住政策目的情事，目前初步清查結果涉有出租情事計1332件、人頭戶共170件。

財政部官員表示，對於未符自住政策目的的借款人，原則上公股銀行將終止利息補貼，並追回自違規事實發生時起已撥補的補貼利息，以及重新議訂貸款條件，這部分銀行需要時間處理。

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財政部說明，此次督導公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，首波先就2023年8月1日至2024年3月31日已核貸的新青安貸款案件，公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件，確實清查處理；同時透過部會合作，以政府資料勾稽未符自住個案，比對結果再由各銀行依個案實際情況及政策協助目的審酌認定，初步查核結果總計有1502件未符自住使用個案。

財政部表示，將續請各銀行就2024年4月1日以後的核貸案件，列為第2波查核範圍加強稽查；至2024年6月27日後新貸戶已徵提自住切結書，並新增新青安貸款借款人限貸1次的規定，財政部將續督導公股銀行澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。

根據統計，2024年6月新青安核貸戶數為7244戶，核貸金額567.70億元，分別較5月減少12.44%、10.74%。財政部表示，將持續觀察新青安貸款相關優化措施執行情形，從源頭杜絕未符購屋自住目的案件，以落實政府協助無自有住宅者安心成家的政策目的，兼顧整體房市健全發展。

財政部也強調，新青安貸款推動初衷是為協助無自有住宅家庭購屋安居，實為立意良善之政策，籲請民眾珍惜個人申貸權益，切勿不當使用，使新青安貸款回歸安心成家、購屋自住的政策美意。

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