焦點股》安碁資訊：資安需求續增 股價攻漲停

安碁資訊攻上漲停。圖為百代宏碁大樓揭牌儀式，左二為安碁資訊總經理吳乙南。（資料照，宏碁提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期軟體股股價表現活耀，宏碁集團旗下子公司安碁資訊（6690）、宏碁資訊（6811）表現頗為強勢，尤以安碁資訊7月初至今漲約5成最強，營運也將受惠資安需求提升而持續成長，今日股價同樣走高，截至10時，安碁資訊攻上漲停價265.5元，成交量逾500張，漲停委買張數則約400張。

安碁資訊6月營收2.04億元，創新高，上半年累計營收9.81億元、年增16%，也創同期新高。安碁資訊認為，上半年政府機關資料備援、企業端點監控服務等需求持續提升，帶動上半年營運提升，受惠個資法等資安政策推力，未來電商、第三方支付等廠商在個資防護的服務需求將明顯提升，帶動營運增溫。

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軟體產業多預期資安市場近年將持續擴張，尤其AI技術快速進化，恐遭駭客利用，更會強化企業、政府單位資安需求，資安解決方案與服務廠商可望受惠；昨日外資買超安碁資訊81張、自營商買超8張，三大法人合計買超89張。

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