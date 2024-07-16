韓流席捲全球 2030年市場規模預估達6.46兆

最新研究顯示，預計到2030年，全球韓流市場規模將達1980億美元。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據短影音平台TikTok和市場研究公司凱度（Kantar）發佈的最新研究顯示，南韓流行文化影響力在全球持續飆升，預計到2030年，全球韓流市場規模將達1980億美元（約新台幣6.46兆元）。

綜合外媒報導，在社群時代推動下，各大平台有關南韓文化的內容暴增，大量的用戶在網路社群表達對韓劇、流行音樂、美食和化妝品的喜愛，也顯示出韓流文化在各領域日益成長的經濟影響力。

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南韓過去以實體產品出口為重，從半導體到汽車、電器，雖然這些產品在經濟方面仍佔主導地位，韓流不斷擴大的影響力正在產生連鎖反應，並有望強化南韓及品牌的難以量化的軟實力。

報告顯示，韓流目前市場規模預估為760億美元（約新台幣2.48兆元），2030年將增至1430億美元（約新台幣4.67兆元）以上。如果所有對於韓流感興趣的潛在消費者都開始購買南韓消費品、服務和娛樂，到2030年市場可能會進一步成長至1980億美元（約新台幣6.46兆元）。

被認為是韓流起源的流行音樂領域，目前全球市場規模約為116億美元（約新台幣3790.8億元），如果潛在消費者今年開始消費，潛在市場規模可能會增加至405億美元（約新台幣1.32兆元）；對於包括電視劇、綜藝節目和網路漫畫在內的其他南韓媒體，目前市場預計為195億美元（約新台幣6372.6億元），潛在規模則來到583億美元（約新台幣1.9兆元）。

南韓彩妝被視為值得關注的領域，今年市場預計為235億美元（約新台幣7679.8億元），還有136億美元（約新台幣4443.1億元）的成長潛力。調查也發現，每10名南韓美妝產品使用者當中，就有7人計劃在未來增加支出，顯示出較高的成長潛力。

被歸類為「龐大未開發市場」的南韓食品來說，今年市場規模預估達218億美元（約新台幣7122億元），潛在規模則為359億美元（約新台幣1.17兆元）。

儘管與同樣位於東北亞的文化輸出大國日本相比，韓流產值仍相對較小，但社群媒體正在協助縮小差距。《美國新聞與世界報導》與賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）分析顯示南韓在全球文化影響力排名的上升凸顯了這種成長，南韓從2017年的24名，到2022年躍升至第7名，日本則排第4名。

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