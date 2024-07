韓流席捲全球 2030年市場規模預估達6.46兆

最新研究顯示,預計到2030年,全球韓流市場規模將達1980億美元。(法新社資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕根據短影音平台TikTok和市場研究公司凱度(Kantar)發佈的最新研究顯示,南韓流行文化影響力在全球持續飆升,預計到2030年,全球韓流市場規模將達1980億美元(約新台幣6.46兆元)。

綜合外媒報導,在社群時代推動下,各大平台有關南韓文化的內容暴增,大量的用戶在網路社群表達對韓劇、流行音樂、美食和化妝品的喜愛,也顯示出韓流文化在各領域日益成長的經濟影響力。

南韓過去以實體產品出口為重,從半導體到汽車、電器,雖然這些產品在經濟方面仍佔主導地位,韓流不斷擴大的影響力正在產生連鎖反應,並有望強化南韓及品牌的難以量化的軟實力。

報告顯示,韓流目前市場規模預估為760億美元(約新台幣2.48兆元),2030年將增至1430億美元(約新台幣4.67兆元)以上。如果所有對於韓流感興趣的潛在消費者都開始購買南韓消費品、服務和娛樂,到2030年市場可能會進一步成長至1980億美元(約新台幣6.46兆元)。

被認為是韓流起源的流行音樂領域,目前全球市場規模約為116億美元(約新台幣3790.8億元),如果潛在消費者今年開始消費,潛在市場規模可能會增加至405億美元(約新台幣1.32兆元);對於包括電視劇、綜藝節目和網路漫畫在內的其他南韓媒體,目前市場預計為195億美元(約新台幣6372.6億元),潛在規模則來到583億美元(約新台幣1.9兆元)。

南韓彩妝被視為值得關注的領域,今年市場預計為235億美元(約新台幣7679.8億元),還有136億美元(約新台幣4443.1億元)的成長潛力。調查也發現,每10名南韓美妝產品使用者當中,就有7人計劃在未來增加支出,顯示出較高的成長潛力。

被歸類為「龐大未開發市場」的南韓食品來說,今年市場規模預估達218億美元(約新台幣7122億元),潛在規模則為359億美元(約新台幣1.17兆元)。

儘管與同樣位於東北亞的文化輸出大國日本相比,韓流產值仍相對較小,但社群媒體正在協助縮小差距。《美國新聞與世界報導》與賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)分析顯示南韓在全球文化影響力排名的上升凸顯了這種成長,南韓從2017年的24名,到2022年躍升至第7名,日本則排第4名。

