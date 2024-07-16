可可豆供應不穩、空頭部位被清算 ! 交易商恐面臨456億元巨大損失

可可連續第3年短缺，今年價格幾乎成長1倍。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天氣惡劣、豆類疾病、走私和非法採金礦，導致全球第二大可可豆生產國迦納（Ghana）的產量和供應量下滑，牽動全球可可豆價格飆升。《路透》報導，今年迦納未能交付可可豆，迫使交易商在上漲的市場中清算空頭部位，預計恐面臨至少14億美元（約新台幣456億元）龐大損失。

知情人士稱，迦納的可可豆產量、供應量同步下滑，當局希望延後本季多達35萬噸可可豆交付，這數量幾乎是迦納出售可可豆的一半。迦納的可可監管機構表示，正在尋求「一定交付數量的延期，但不是這麼大量」。

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消息人士稱，35萬噸的可可豆交付延遲，這意味著，可可貿易商和加工商為對沖實體可可豆所購買的可可期貨可能面臨每噸約4000美元（約新台幣13萬元）的損失，總計約14億美元。

據報導，迦納的大部分可可豆，都是由財力雄厚的大型多元化貿易公司購買的，包括蘇克敦（Sucden）、奧蘭（Olam）和百樂嘉利寶（BARN.S），嘉吉、Touton和Ecom。而嘉吉、Olam、百樂嘉利寶等公司利用期貨市場對沖或鎖定尚未出售給巧克力製造商的可可價格。

可可豆連續第3年短缺 今年價格幾乎成長1倍。一家全球農產品貿易公司的資深交易員表示，交易商將試圖透過向好時 （HSY-US） 和億滋 （MDLZ-US） 等巧克力生產商提高可可粉和奶油等產品的價格，至少彌補部分損失。

而巧克力公司也會努力將這些成本轉嫁給消費者，而消費者也出現減少購買巧克力的跡象，以應對價格上漲。

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