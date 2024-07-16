立院三讀證券交易法 上市櫃公司有盈餘需為員工加薪

立法院院會15日晚間三讀通過「證券交易法第14條修正案」。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（16日）三讀通過「證券交易法第14條修正案」。三讀條文明定，上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額減除之。

立法院長韓國瑜昨日晚間召集黨團協商針對「證券交易法第14條修正案」進行法條溝通討論，協商結果各黨團同意修法條文內容，並在今日院會完成三讀程序。

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三讀條文明定，上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額減除之。

完成三讀程序後，國民黨團書記長洪孟楷表示，本次修法可以讓好的人才繼續留在台灣，上市櫃公司是台灣經濟市場的火車頭，能由火車頭帶動加薪，讓整個市場有正向幫助，也希望讓台灣經濟有正向循環。

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