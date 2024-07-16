人類要被取代了？玩具反斗城最新廣告「AI拍的」

玩具反斗城的最新宣傳短片，幾乎使用AI工具Sora所製作，被認為是利用Sora製作的首個廣告。（圖擷取自玩具反斗城官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）公司OpenAI開發的AI模型「Sora」，是可以將文字轉成影片的工具，一推出後隨即引起市場轟動。連鎖零售巨頭玩具反斗城（ Toys “R” Us ），日前在2024年法國坎城國際創意節上放映了一部宣傳短片，這部短片幾乎使用Sora來製作，被認為是利用Sora製作的首個廣告，引發網路熱議。

玩具反斗城與創意工作室Native Foreign合作，以Sora為基礎打造了這部66秒的短片，講述了童年時期的玩具反斗城創辦人拉扎勒斯（Charles Lazarus）的故事，拉扎勒斯受到玩具反斗城吉祥物長頸鹿Geoffrey （Geoffrey the Giraffe）的啟發，讓他立志改變玩具商店。

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玩具反斗城表示，相信自己是第一個使用Sora技術推出影片的品牌。目前Sora尚未公開發布，不過Native Foreign首席創意人員擁有Sora的訪問權限。

社群媒體上，網友對這段影片的反應褒貶不一，有些人大讚這對影視產業前景描述出引人入勝的展望，但也有人對此感到「毛骨悚然」。

Native Foreign透露，影片製作整個過程中，有進行了大量的內部檢查和人工參與。玩具反斗城表示，除了Sora之外，還微調了一些視覺效果，並使用原創配樂。

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