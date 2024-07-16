大摩看好AI前景列首選股 蘋果股價創新高

蘋果週一盤中股價寫下237.23美元的歷史新高，最大漲幅2.9％。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）表示，科技大廠蘋果（Apple）在AI（人工智慧）領域的發展將帶動旗下產品銷售，將蘋果列為「首選股」，並上調目標價。週一（15日）蘋果股價收漲1.67％，創歷史新高。

《路透》報導，為追上Google、微軟支持的OpenAI等對手，蘋果上（6）月推出了自家AI系統Apple Intelligence，以新技術吸引客戶升級設備。蘋果今年股價已漲逾26％，週一盤中寫下237.23美元的歷史新高，最大漲幅2.9％，收盤則落在234.40美元，市值3.59兆美元（約新台幣117.2兆元），位居全球市值龍頭。

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大摩分析師表示，Apple Intelligence顯然是推動iPhone和iPad出貨成長的催化劑。這項新技術只有8％的iPhone和iPad裝置能使用，而目前蘋果約有13億支智慧型手機供客戶使用，預期在系統升級的推動下，蘋果可能在未來兩年銷售近5億支iPhone，相較於大摩先前預期的2.3億至2.35億支銷量大幅成長。

大摩也將蘋果的目標價從216美元，上調至273美元。蘋果今年表現優於標普500指數，根據LSEG數據，蘋果股票平均評級為「買入」，目標價中位數為217美元。

基於支援生成式AI的智慧手機熱潮，產業分析師預計，三星（Samsung）和蘋果將引領今年全球智慧手機市場復甦。IDC（國際數據資訊）數據顯示，截至6月的3個月內，蘋果全球智慧手機銷量為4520萬支，高於去年同期的4450萬支，但市佔從16.6％降至15.8％。

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