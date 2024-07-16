日本基金今年來漲逾3成 上半年績效冠軍是這檔

受惠銀行保險類股發動漲勢再度推升日股大漲，東證指數於七月初突破1980年底以來的34年高點創歷史新高價位、日經指數也突破今年三月高點再創新高。（示意圖，美聯社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕日本股市在今年第一季漲勢凌厲，不過之後陷入為期近三個月的高檔整理走勢，而自六月中旬以來，受惠銀行保險類股發動漲勢再度推升日股大漲，東證指數於七月初突破1980年底以來的34年高點創歷史新高價位、日經指數也突破今年三月高點再創新高，今年以來大概也僅日股表現能與正處於風頭浪尖的AI人工智慧概念股相比擬。

財經專家評估，雖然近期日股突破泡沫經濟以來的歷史新高，然而相比全球各地股市過去一年漲幅很大程度由評價水準提升所貢獻，拆解日股過去一年漲幅絕大部分由企業獲利所貢獻，顯示日股漲幅是有實質基本面所支撐，且目前日本股市市值佔全球股市市值比重仍在過去20年低點，預期未來仍有價值重估行情可期。

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回到基金表現，目前台灣共核備30檔境外日本股票型基金，上半年原幣績效富蘭克林坦伯頓日本基金以26.68%的績效表現排名第一，而今年來截至最新30檔日本基金平均上漲17.62%，但排名前三名者均大幅領先漲幅皆逾三成以上，其中富坦日本基金持續以30.87%漲幅穩居冠軍寶座，拿下第一季、上半年及今年來日股基金績效表現三冠王。檢視該檔基金配置主要側重於工業、消費耐久財與金融類股，這三大類股也是推升日股創新高的主要功臣，此外，該基金主要持股諸如全球最大泵類產品製造企業之一且為台積電重要供應廠商的荏原製作所、持續擴大全球市佔率且為巴黎奧運日本代表隊制服品牌的亞瑟士，以及三井住友金融集團等今年以來都有逾五成或接近五成漲幅，為貢獻基金績效主要原因。

綜合資產管理業者看法，日本擺脫過去30年通縮壓力邁入通膨，將推動家計單位增加消費支出與企業擴大投資，推動日本經濟復甦，且預期將有更多日本企業進行公司治理改善，釋出更多股東友善動作，再者，有「巨鯨」之稱的日本政府年金投資基金（GPIF）將於明年4月進行每五年進行一次的投資組合政策修改，依據過去經驗，該基金實際操作變化往往會在投資組合修改前開始進行，因此本次修改若能增加日本國內股票的配置比重，日股未來可望迎來新一波資金活水。

境外日本股票型基金績效一覽%

基金 第一季 六個月 今年來 富蘭克林坦伯頓日本基金 日幣A（acc）股 23.25 23.91 30.87 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 20.99 23.63 30.75 安盛日本股票基金 B 20.80 22.94 30.20 摩根日本股票（日圓） - A股（累計） 8.49 20.43 26.64 野村日本策略價值基金 I 日圓 19.30 20.42 26.47 30檔同類型基金平均 12.96 12.97 17.62

資料來源：理柏資訊原幣計價至2024/7/12。記者吳滋雅製表。

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