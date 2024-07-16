晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普重新入主白宮將失業？鮑爾：將留在Fed直至任期結束

2024/07/16 09:47

美國前總統川普（後）與聯準會主席鮑爾（前）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）本月13日在賓州集會期間遭刺殺未遂耳朵中彈後，再次入主白宮的聲勢大漲，有川普支持者預測，如果川普重新入主白宮，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將迅速失業。對此，鮑爾做出回應，稱他不打算在任期屆滿前辭去Fed主席一職。

《路透》報導，川普早前曾表示，若他再度當選美國總統，就不會任命現任鮑爾繼續擔任Fed主席。鑒於13日槍擊案發生後，川普再次入主白宮的聲勢大漲，有川普支持者認為，鮑爾將在川普第2任期開始後不久離職。消息一出，引發外界熱議。

鮑爾週一（16日）對此做出回應，表示他不打算在2026年任期屆滿前，辭去Fed主席一職。

鮑爾也被問及如果下一任總統重新任命，他是否會繼續擔任Fed主席時？鮑爾表示，「我沒有什麼可以告訴你的。」

報導還指出，川普正尋求在當選後修訂法例，試圖削弱Fed的獨立性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財