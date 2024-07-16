川普重新入主白宮將失業？鮑爾：將留在Fed直至任期結束

美國前總統川普（後）與聯準會主席鮑爾（前）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）本月13日在賓州集會期間遭刺殺未遂耳朵中彈後，再次入主白宮的聲勢大漲，有川普支持者預測，如果川普重新入主白宮，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將迅速失業。對此，鮑爾做出回應，稱他不打算在任期屆滿前辭去Fed主席一職。

《路透》報導，川普早前曾表示，若他再度當選美國總統，就不會任命現任鮑爾繼續擔任Fed主席。鑒於13日槍擊案發生後，川普再次入主白宮的聲勢大漲，有川普支持者認為，鮑爾將在川普第2任期開始後不久離職。消息一出，引發外界熱議。

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鮑爾週一（16日）對此做出回應，表示他不打算在2026年任期屆滿前，辭去Fed主席一職。

鮑爾也被問及如果下一任總統重新任命，他是否會繼續擔任Fed主席時？鮑爾表示，「我沒有什麼可以告訴你的。」

報導還指出，川普正尋求在當選後修訂法例，試圖削弱Fed的獨立性。

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