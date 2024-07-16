老美管太寬 ? 美、中晶片戰風暴掃到為ASML 培育人才的荷蘭大學

長期為荷商艾司摩爾培育人才的荷蘭大學，傳出捲入中美晶片競爭風暴裡。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，一所荷蘭頂尖技術大學的學生，一直以來為ASML Holding NV輸送人才，現在傳出陷入中、美晶片戰爭漩渦裡。恩荷芬理工大學（Eindhoven University of Technology）校長史密茲（Robert-Jan Smits）表示，對於校內有大量中國學生一事，不只是許多美國人詢問，2023年美國駐荷蘭大使也詢問、關心一樣的問題。

距離艾司摩爾只有5英里（8公里）的恩荷芬理工大學，長期為艾司摩爾培育人才，是關鍵教育機構，目前超過25%的學生是國際學生

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今年5月，艾司摩爾承諾向該大學提供8000萬歐元（約新台幣28.4億元），升級學校的訓練博士生所使用的無塵室。恩荷芬理工大學有一棟實驗樓裡，艾司摩爾提供了供研究目的使用的微影機器。

該大學1位研究半導體技術的教授表示，招收中國學生從事敏感課題研究已變得越來越困難。要求匿名的教授提到，由於近年政府施加的限制，一些交換學生學習學成時，本可到晶片公司工作一年的中國學生，現在被禁止到半導體公司工作了。

當今中美兩強競爭對峙下，荷蘭捲入晶片禁令風暴，並承受來自美國的壓力。校長史密茲表示，有些限制已經實施。他直言，「並不是要向中國學生敞開大門」，對於誰能接觸頂尖敏感技術方面會非常謹慎。史密茲稱，我們不要我們皇冠上的珠寶被偷走。

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