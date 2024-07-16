Fed降息預期增 黃金徘徊在1個月高點附近

週一（15日）黃金價格上漲。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）降息預期增強，交易員正在等待Fed官員的更多討論，以衡量降息時機，週一（15日）黃金價格徘徊在上週創下的1個多月高點附近，現貨黃金上漲0.4%，報每盎司2421美元；8月交割的黃金期貨上漲0.2%，報每盎司2426美元。

《路透》報導，Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示，「黃金和白銀價格走勢將繼續橫盤走高，如果未來幾週甚至更短的時間內創下新紀錄高點，不會令我驚訝。」

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威柯夫補充，主要黃金消費國中國的GDP數據弱於預期，恐抑制今日黃金市場的購買興趣。中國4月至6月經濟成長4.7%，低於分析師預期。

另外美元走穩，長期美國國債殖利率上升，係因投資者衡量了川普遭遇刺殺的事件是否會增加其當選可能性。

Gainsville Coins首席市場分析師米爾曼（Everett Millman）表示，各方風險都處於平衡狀態，因此黃金可能會呈現橫盤走勢。

CME FedWatch工具顯示，市場目前預計美國9月降息的可能性為94%。

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