南韓企業倒閉潮！2023年近百萬企業停業創新高

韓國申報停業的案件（含個人經營和公司）總數達98.6萬件，創下自2006年開始相關統計以來的最高紀錄。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國國稅廳15日公布，韓國申報停業的案件（含個人經營和公司）總數達98.6萬件，較2022年同期增加12萬件，創下自2006年開始相關統計以來的最高紀錄，其中主因多數為生意慘淡。而分析指出，高利率和內需疲軟等外部因素，進一步加劇中小企業和自營業的經營危機。

統計顯示，2020至2022年疫情期間，停業案件數維持在80萬左右，去年卻忽然上升，達到98.6萬件，較2022年同期增加12萬件，創下自2006年開始相關統計以來的最高紀錄。

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從企業倒閉原因來看，「生意慘淡」最為常見，有48萬2183人，較2022年40萬6225人相比，增加7萬5958人、成長18.7％，自2007年金融危機期間（48萬8792人）以來史上第2高。

細分行業來看，零售業、服務業和餐飲業首當其衝，停業數量分別達到27.7萬、21.8萬與15.8萬。另房地產市場低迷也波及租賃和建築業，分別有9.4萬和4.9萬件停業登記。

韓國統計局數據顯示，過去1年內因停業而失業的人數增加超過20％，曾經從事自營業的失業人數較上年增加23.1％。

《中央日報》報導，分析指出，企業倒閉的增加，是因高利率、高通膨和內需不振，此外政府中止疫情補助也產生相當影響，預計2024年韓國氣企業倒閉速度也會加快，是因國內需求恢復緩慢，特別是食品、住宿、批發零售。

雖然韓國經濟部12日發布的月度經濟評估報告表示，內需正在呈現復甦跡象，但韓國經濟研究所警告，景氣回暖也無法立即解決小型企業與自營業者先前累積的債務，因此停業趨勢恐怕會再持續一段時間。

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