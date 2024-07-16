韓媒自肥 時隔8季三星營收有望超越台積電

韓媒指出，三星將有望自2022年第3季、時隔8季以來，營收首度超越台積電。（路透合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星工會10日宣布無限期大罷工，引韓媒擔憂，甚至唱衰韓國半導體前景，不過日前fnnews、SBS News、nate等多家韓媒，引述業界消息，表示三星在本月底公布第2季最終財報時，若設備解決方案（DS）部門營收超過28.5兆韓元，將有望自2022年第3季、時隔8季以來，營收首度超越台積電。

fnnews、SBS News等多家韓媒報導，擁有蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等大客戶的台積電，在AI熱潮的帶動下，第2季營收為新台幣6735.1億元（約28.5兆韓元），遠超過市場新台幣6500億元的預期。

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三星5日表示，第2季度的營業利潤預計約為10.4兆韓元（約新台幣2670億元），較去年同期6700億韓元（約新台幣172億元）成長約1452%，預計營業利潤超過LSEG預測的8.51兆韓元（約新台幣2185億元）。

三星指出，預計第2季營收將從1年前的60.01兆韓元（約新台幣1.5兆元）增至73兆韓元至75兆韓元（約新台幣1.8兆至1.9兆元），與LSEG分析師估計的73.7兆韓元（約新台幣1.88兆元）相符。

另韓國各家券商推測，半導體業務所在的DS部門營收可達27兆至28.8兆韓元左右（約新台幣6933億元至7190億元），幾乎年增1倍。三星預定7月31日公布完整財報及部門細分數據。

韓媒指出，若三星在本月底公布第2季最終財報時，設備解決方案（DS）部門營收超過28.5兆韓元，將有望自2022年第3季、時隔8季以來，營收首度超越台積電，重登第1位置。

不過fnnews也指出，有觀點認為，三星的業務涵蓋記憶體和非記憶體，而台積電純做晶圓代工，兩者有點難相互比較，且單從代工領域來看，台積電的全球市佔率仍力壓三星。

但fnnews表示，考慮到台積電、三星皆是全球半導體市場領先地位競爭對手，業界認為三星營收有機會超過台積電，成為第1具有象徵意義。

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