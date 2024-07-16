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川普大難不死後公布副手！道瓊創新高 台積電ADR跌1.14％

2024/07/16 06:55

週一美國股市收高。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在競選活動中遇刺，震驚世界，所幸傷勢無礙。投資人押注暗殺川普行動失敗，可能讓他在總統選舉中獲勝，週一美國股市收高，道瓊工業指數上漲210.82點、0.53%，創歷史新高，那斯達克及標普500指數分別上漲0.4%、0.28%，費城半導體指數小漲0.04%，台積電ADR則下跌1.14%，收在185.22美元。

綜合外媒報導，上週六共和黨總統候選人川普在賓州遭暗殺未遂，投資人對川普當選的預期大增，而川普若當選，可能會導致更鷹派的貿易政策，從氣候變遷到加密貨幣等一系列領域可能延長減稅和放鬆管制。週一包括川普概念股、加密貨幣等上漲，川普媒體科技集團（DJT.O）股價飆漲31.37%，加密貨幣交易所Coinbase上漲11.39%、比特幣挖礦公司Marathon Digital Holdings上漲18.34%。因槍擊案影響，槍枝製造商史密斯威森和監獄營運商GEO Group分別上漲11.4%和9.35%。

川普15日在威斯康辛州舉行的共和黨全國代表大會上，宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）為其競選搭檔。39歲的范斯是川普在參議院的主要支持者，也是「美國優先」政策的堅定擁護者。

另一方面，聯準會主席鮑爾週一在華盛頓演說時重申他的信念，即美國經濟可以避免衰退，最近的數據顯示，在將通膨率降至央行2%的目標方面已取得了進展。

隨著新季度到來，本週有40多家標普500指數公司發布第二季財報，投資人也將密切關注。

道瓊工業指數上漲210.82點或0.53%，收40211.72點。

那斯達克指數上漲74.17點或0.40%，收18472.57點。

S&P 500指數上漲15.87點或0.28%，收5631.22點。

費城半導體指數上漲2.52點或0.04%，收5777.71點。

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