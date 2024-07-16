女股神：早知道輝達會漲就不賣了！網友群嘲：這還能早知道？

伍德週一在X社交平台上發佈了1個帖子，網友氣憤群嘲（擷取自X社交平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕被市場暱稱為「女股神」、「木頭姐」的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）創辦人Cathie Wood，因1句極不專業和極不負責的「早知道輝達會漲，就不賣了！」再次遭到網友氣憤群嘲，這還能早知道？、你在搞笑嗎？

外媒報導，伍德週一在X社交平台上發佈了1個帖子說：如果我們早知道市場會獎勵輝達和其他"6巨頭"，而懲罰那些將成為AI主要受益者的股票，比如特斯拉-地球上最大的AI項目，以及像Recursion Pharmaceuticals（生物技術）這樣的公司，我們就會在ARKK基金中繼續持有輝達的股票。

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由於過去1年多的時間，儘管輝達股價連創新高，木頭姐卻反向操作，持續拋售輝達，導致方舟投資錯失了超過12億美元（約新台幣390億元）的巨額回報，且截至6月28日，輝達在該基金的權重僅剩1.39%。

此番言論可能是伍德最接近道歉的1次了，然而，在週一的帖子中，伍德並沒有直接承認自己犯了錯，反而企圖用一句不痛不癢的“早知道”矇混過關。

對於伍德此番說法，引發網友群嘲，有網友將其解釋為：如果我早知道輝達股票能漲，我就不會賣掉它了。

在散戶大本營Reddit用戶r/wallstreetbets亦指出，這不是典型的“事後諸葛”嗎？

有網友直接表示：伍德，“你在搞笑嗎？”

暱稱“18 Decimals”的網友建議，伍德應該直接承認其團隊的無能，以及他們的投資策略有多糟糕。這位網友還說，投資方舟基金唯一的好處，可能就是用虧損來抵消其他投資的盈利，從而節稅。

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