他贈與兒子房產後遭惡言侮辱 想撤銷贈與只能這樣做

台北國稅局提醒，贈與他人財物前應三思，以免產權移轉登記後無法撤銷贈與。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，納稅義務人於申報及繳納贈與稅後，在贈與財產未移轉至受贈人名下前，贈與人可撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報；不過，財產已辦理移轉後，除有法定撤銷原因經法院調查判決確定，不可以任意撤回。因此，台北國稅局呼籲，贈與他人財物前應三思，以免產權移轉登記後無法撤銷贈與，影響自身權益。

台北國稅局舉例，甲君某日倍感心寒地向國稅局承辦人訴說，他2023年將名下台北市不動產贈與兒子乙君，房地公告現值1500萬元，繳清贈與稅125.6萬元，並將房地辦理移轉登記至乙君名下。然而，乙君取得受贈房地後，一改先前對甲君孝順恭敬有禮的態度，經常頂撞甲君，還出惡言侮辱，讓甲君感到身心受創，後悔將房地贈與乙君，想要申請撤回贈與稅申報及退還稅款；但因房地已移轉登記在乙君名下，甲君除向法院提起告訴，經法院判決確定取得法定撤銷權外，無法撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報。

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台北國稅局說明，在繳清稅款後，撤回贈與稅申報，依贈與財產移轉情形不同，處理方式也不同，若在贈與財產產權未移轉至受贈人名下前，可備齊贈與稅案件撤銷申請書及相關文件，如贈與不動產案件須檢附地方稅稽徵機關核准撤銷土地增值稅、契稅文件等，向國稅局申請撤回贈與申報，若已繳納贈與稅者，可辦理退稅。

不過，若贈與財產倘已移轉至受贈人名下，僅限贈與人有法定撤銷權，例如「民法」規定贈與人意思表示錯誤、被詐欺或脅迫而為之意思表示、附負擔之贈與而受贈人不履行其負擔、受贈人對贈與人有故意侵害之行為或對贈與人不履行扶養義務等，撤銷權之事實經法院調查判決確定，據以回復所有權者，才可受理撤回贈與稅申報並退回已繳納稅款。

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