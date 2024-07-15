法國競爭管理局證實 輝達正遭受反壟斷調查

〔中央社〕法國競爭管理局今天證實，他們正在對人工智慧（AI）晶片業龍頭美商輝達（Nvidia）疑似反市場競爭的行為進行調查。

法國競爭管理局（Autorite de la concurrence）主席科爾（Benoit Coeure）在一場記者會場邊告訴路透社，「如果調查有成果」，輝達將會受到正式指控。

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路透社本月稍早已引述消息人士報導，法國競爭管理局準備對輝達提出正式指控。

月初的報導指出，法國當局去年9月搜查「顯示卡產業」相關企業後，將提出所謂的調查意見書或控訴文件。消息人士稱，那次突襲搜查的目標就是輝達，這是對雲端運算進行更廣泛調查的結果。

法國監管機關今年6月28日在一份關於生成式AI競爭的報告中，提到晶片供應商濫用的風險。

監管機關對晶片產業依賴輝達CUDA晶片程式編寫軟體表達擔憂，對於輝達近期投資CoreWeave等專注於AI的雲端服務供應商，監管機關也感到不安。

違反法國反壟斷規定的公司可能面臨其全球年營業額10%的罰款，但這些企業也可以做出讓步以避免罰款。

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