未依規辦理「車險調查表」 2家保代公司遭金管會開罰

兩家公司辦理新車客戶汽車保險時，未落實執行「車險調查表」，被金管會開罰。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（15日）公布兩張紅單裁罰，分別是「凱興保代」、「台灣賓士保代」兩家公司，由於辦理新車客戶汽車保險時，未落實執行「車險調查表」，包括客戶勾選欲投保之保險公司與實際投保不符等，因此，依「保險法」第167條之3規定，分別核處罰鍰新臺幣90萬元。

金管會保險局官員指出，為避免車商成立的保代公司，在銷售新車時、僅獨厚自家車險產品，影響民眾權益，因此，金管會已在2020年出手強化控管，要求車商保代必須充分向客戶揭露所有代理車險商品，還必須填寫「車險調查表」。

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2020年5月19日金管會函示，車商保代於招攬汽車保險業務時，應揭露所代理之保險公司名稱，並提供辦理調查表，供民眾自行勾選欲投保之保險公司。

保險局指出，台灣賓士保代在招攬汽車保險時，有多張調查表簽名樣式或簽名字跡相似，或簽章處有疑義，公司未有進一步確認。而且保險局於2023年6月至7月間，抽調台灣賓士保代招攬新車客戶之調查表，經「電訪」亦有客戶反映，並未獲該公司業務員提供調查表。

也就是說，台灣賓士保代未落實執行提供調查表、供客戶選擇欲投保之保險公司。至於凱興保代也有上述類似的缺失。

另外，「賓士保代」第二項缺失為業務員代收現金繳交保險費，有未開立收費證明或未留存要保人之繳款憑證，有未完善建立代收保費作業及未落實控管機制之情事；「凱興保代」第二項缺失辦理內部稽核作業，以自行評估抽查樣本作為稽核查核樣本，有未實際辦理查核之情事。

金管會官員表示，為使消費者充分知悉有選擇保險公司的權利，車商保代通路代理銷售汽車保險商品時，須向車主充分揭露其代理之保險公司，並由消費者自行選擇欲投保之保險公司。而上述兩家保代未能落實，分別被開罰90萬元裁罰。

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