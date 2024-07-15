夜間備用容量率8％跳增20％ 能源署坦言「有寬估」

能源署公布夜間備用容量率。（示意圖，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署15日公布最新全國電力資源供需報告，今年夜間備用容量率為8.1%，但到2029年起暴衝到20％以上，遭外界認為是過度樂觀，能源署長游振偉坦言，機組建置時間長，也涉及地方民意等不確定因素，確實「寬估」年度備用容量率。

一般衡量電力充裕會以「備轉容量率」或「備用容量率」檢視，前者為每日計算，會扣除歲修、故障機組，後者以年度估算，試算時會將所有可供電機組列入，並分別會以10％、15％作為電力充裕標準。

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能源署說明，隨綠電建設增加，白天光電供應達7ＧＷ，電力系統壓力已經移轉到「夜尖峰」，報告自2022年起已開始揭露「夜間備用容量率」；今年報告指出，在 AI 科技潮爆發的2024到2028年間，夜間的備用容量率約8.1％到13.3％，明顯不及過去要求的15％，外界認為，未來五年夜間供電恐有壓力。

台電認為，因整體用電量成長，以百分比顯示會失真，應改容量絕對值呈現，且白天過去準備要應付6小時，目前夜間挑戰為3小時，時空背景不同，別讓外界誤會。能源署也說，目前電力韌性辦公室持續檢討中。

至於2029年到2033年的夜間備用容量率「跳躍式」大增達20.5%至23.9%，與長期電源開發仰賴不少「新增燃氣電源」有關；台電副總蔡志孟解釋，台電有洽詢有意願的民營電廠，但涉及個別廠商沒有特別揭露，該年度有需求就會招標。能源署組長陳景生補充，新增燃氣不限於民營電廠，也有台電研議中，但計畫尚未正式通過。

游振偉強調，機組建置時間長，環評、地方政府、民眾支持等都是不確定因素，因此將夜間的備用容率「寬估」；而能源署「寬估」也非頭一遭，對照近年電力資源供需報告，以2024年進行比較，備用容量率「一路溜滑梯」，從2022年預估12.2%、2023年預估10.2%，今年直接降至8.1%，顯見我國電力建設困境。

早有電力專家年年提醒，官方講好聽是「寬估」，不好聽就是「過度樂觀」，產業發展需要掌握政府規劃，才能長遠佈局與規劃，盼官方還是要謹慎面對。

能源署公布夜間備用容量率8%跳到20%，坦言「有寬估」。 （翻攝報告）

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