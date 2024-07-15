「川普概念股」水漲船高 加密幣、槍彈、監獄噴發四射

美國前總統川普上周末遭刺殺未遂，耳朵中彈後，入主白宮的聲勢大漲，帶動「川普概念股」漲勢。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普上周末在賓州集會期間遭刺殺未遂耳朵中彈後，再次入主白宮的聲勢大漲，意外帶動「川普概念股」漲勢。

加密貨幣股票、監獄營運商、川普媒體科技集團（TMTG）和其他可能受益川普總統任期的股票週一盤前上漲，因為暗殺事件提高他在美國大選中獲勝的可能性。

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Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示：「投資者對川普的勝利越來越有信心，並且開始在某些領域得到更廣泛的體現」。

川普將自己描繪成加密貨幣的擁護者，加密貨幣股票也受到提振，比特幣躍升至兩週高點。加密貨幣交易所 Coinbase Global、比特幣礦商Riot Platforms Inc和Marathon Digital的股價上漲了5%至7%。

槍支製造商和彈藥股Smith & Wesson Brands、Sturm Ruger & Company和Ammo股價上漲5%至6.7%。大規模槍擊事件發生後，槍支庫存往往會上升，因為過去要求槍支管制的呼聲導致一些人因擔心槍支供應有限而購買更多槍支。

監獄股Geo Group和CoreCivic也分別上漲6.8%和7.8%，這都是川普總統任期的潛在受益者，因為川普承諾打擊非法移民，可能會增加對拘留中心的需求。

川普媒體科技集團股價飆漲46%，川普擁有該公司多數股權，根據LSEG數據，截至6月25日，價值約38億美元，該公司是社群媒體平台Truth Social的母公司。TMTG股價今年已飆升 75%。

其他媒體股方面，受川普2020年總統連任競選團隊聘請開發手機應用程式的軟體開發商Phunware股價上漲30%，而深受保守派歡迎的影片分享平台Rumble股價上漲9%。

當然也有不利的公司，例如清潔能源股下跌，因為川普表示，如果他贏得大選，他將推翻拜登政府的許多標誌性氣候政策，包括稅收優惠。Invesco Solar ETF下跌4.3%，iShares Global Clean Energy ETF下跌3%。

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