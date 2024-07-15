至上：記憶體價格持續看漲 但漲幅較收斂

至上集團董事長兼任執行長葛均。（公司網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體通路大廠至上 （8112） 今 （15） 日召開法說會，資深業務副總暨發言人張家瑋表示，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及DRAM仍會持續漲價，但幅度較上半年收斂。法人預期至上第三季營收有機會與第二季持平。

至上主要從事半導體相關零組件代理經銷業務，旗下擁有多家子公司，並也是三星代理商。上半年營收累計為1258.75億元，較去年同期倍增，其中，NAND Flash、DRAM共占近八成營收比重。

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展望第三季，至上表示，上半年營收主要來自庫存消化完畢，帶動客戶需求拉貨及漲價因素帶動，客戶還是有感受到漲價壓力而提前拉貨；第三季市場目前聚焦AI，AI的終端應用是主要動能，記憶體往HBM發展，排擠到原有產能，第三季上游明確要調漲價格，預估漲價效應將可望使毛利率維持在逾3%。

至上指出，伺服器可望持續旺到年底，手機相關產品則可維持高檔，蘋果、非蘋廠商陸續發表新機，整體平均搭載量提升，也預期暑假過後將會有另一波拉貨。北美雲端業者（CSP）廠商對HBM、DDR5、SSD的需求仍非常大，市場整體仍看好。

至上表示，HBM需求非常好，但終端消費力道則不強，不過，仍看好記憶體未來會有許多可能的應用出現，目前供應商持續軍備競賽中。AI相關產品延伸散熱及節能需求，目前公司也正與相關廠商合作中。至上除了代理三星SDI 偏光片相關產品，今年四月也新簽SDI電池代理廠商，佈局兩輪車與電動車應用市場，預期將為集團帶來營收貢獻。

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