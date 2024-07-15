中共三中全會登場 「國家安全 VS 經濟發展」 中國經濟面臨兩難

中共20屆三中全會15日起在北京召開，涉及經濟和深化改革政策，以及重要人事程序，將對中國未來政治、經濟、軍事發展產生深遠影響。圖為中共總書記習近平（左）日前出席在哈薩克舉行的上海合作組織峰會。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國共產黨第20屆中央委員會第三次全體會議（簡稱「三中全會」）於15日在北京開幕，為期4天。面對美國科技封鎖和國內經濟復甦乏力的雙重壓力，如何平衡國家安全與經濟發展成為本次會議的焦點議題。

《美聯社》報導，中共總書記習近平在會中闡述了「深化改革，推進中國式現代化」的決議草案，預計將為中國未來發展定調。外界普遍預期，本次會議將延續習近平近年來強調的「黨領導一切」路線，以國家安全為核心，推動科技自主創新，降低對西方技術的依賴。然而，部分學者擔憂政府對企業和社會的過度管控，可能抑制經濟活力，阻礙中國經濟的長期發展，改革恐淪為空談。

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此次會議備受矚目，不僅將涉及經濟、深化改革等重大政策議題，還可能觸及重要人事安排，預計將對中國未來的政治、經濟、軍事發展產生深遠影響。會議開幕當天，北京市中心的安保措施明顯升級，如同以往舉行重大政府活動的慣例，地鐵站和公共場所都部署了大量警力，氣氛顯得格外嚴肅。

回顧歷史，中共的三中全會往往是制定重大經濟和政策決策的場合，例如1978年的「改革開放」、1993年的「社會主義市場經濟」的確立，以及2013年對市場決定性作用的強調。然而，習近平上台後，中國的經濟政策開始轉向，政府加大了對科技巨頭的監管力度，並在美國科技封鎖壓力下，積極推動自主研發晶片等關鍵技術。

這種以國家安全為導向的發展模式，引發了一些自由市場擁護者的擔憂。他們認為，政府過度干預可能會打擊企業家精神，阻礙創新發展。此外，日益擴大的國家安全概念也可能對經濟活動造成負面影響，形成寒蟬效應。

分析人士指出，本次三中全會不大可能出現重大的政策方向轉變，但會議對於當前經濟困境的表態以及對未來政策調整的暗示，仍值得關注。瑞銀集團（UBS）大中華區首席投資官胡一帆指出，中國房地產政策在今年上半年出現了顯著轉變，但持續的壓力凸顯了進一步放鬆政策的必要性。

值得注意的是，北京一位不具名的學者指出，雖然中共在習近平初掌權的18屆三中全會時就提出過全面深化改革，但隨後執行不力。相比當年的經濟情況，目前問題更為嚴重，中共過度關注政權安全，可能對改革效果構成障礙。

素有「習近平國師」之稱的中國學者鄭永年日前受訪時強調，未來的深化改革應賦權於地方政府和企業，調整上層建築的規則、標準和管理，透過開放與世界先進制度對接，這將對中國經濟的長遠發展至關重要。

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