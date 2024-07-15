泰國8月起普發數位現金9千元 5千萬人受益

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）週一（15日）表示，從8月起對符合條件的個人發放數位現金，旨在提振落後的經濟和消費力。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）週一（15日）表示，從8月起，將對符合條件的個人發放數位現金，這是一項具爭議的計劃，將耗資數十億美元，旨在提振落後的經濟和消費力。

政府於4月宣布一項廣受批評的雄心勃勃計劃，名為數位錢包，旨在向5000萬公民提供1萬泰銖（約台幣9千元）的數位貨幣，用於當地企業消費。賽塔在社交平台X發文稱，登記將於8月1日開始，並已作出指示，確保該計劃順利實施。

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「數位錢包」是執政黨在去年大選前的一項主要競選承諾。政府表示，這項計劃將引發一場經濟龍捲風，賽塔表示，刺激措施和隨後的消費預計將推動國內生產總值增長1.2 至1.6個百分點。

然而，經濟學家批評該計劃，並表示與其他措施相比，這是促進永續經濟成長的無效方式。此外，政府融資也遇到了一些障礙，推遲計劃實施。起初，政府表示國家農業銀行和農業合作社將承擔部分所需資金。然而，在金融專家發出警告後，宣布該項目的資金將從2024年和2025年財政預算中撥款。

財政部副部長Julapan Amornvivat在周一的新聞發布會上表示，計劃的估計成本從5000億泰銖（台幣4500億元）降至4500億泰銖（台幣4049億元）後，預算資金成為可能，並聲稱所有估計的5000萬人仍將受益。





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