IDC：三星手機第2季出貨超越蘋果 坐穩市佔龍頭

IDC表示，三星保持去年同期的表現，出貨量再度超越蘋果，成為第2季市佔率最高的手機品牌廠。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕IDC（國際數據資訊）最新指出，今年第2季全球智慧型手機出貨量達到2.854億台、年增5%，連續4個季度呈現成長，其中，三星保持去年同期的表現，出貨量再度超越蘋果，成為第2季市佔率最高的手機品牌廠。

IDC表示，看起來今年的手機市況恢復得相當順利，不過，從市佔率前5大的品牌廠動向來看，除了愈發激烈的競爭，產品價格也更加走向兩極化發展，蘋果、三星持續聚焦高階機種，中系廠商則不斷增加低端機種的出貨量，嘗試提高市場滲透率，讓中階產品受到挑戰。

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IDC調查，今年第2季全球智慧型手機出貨量以三星居冠，達到5390萬台，市佔率18.9%；蘋果出貨量4520萬台，市佔率15.8%；小米出貨量4230萬台，市佔率14.8%；Vivo出貨量2590萬台，市佔率9.1%；OPPO出貨量2580萬台，市佔率9%；其他品牌出貨合計9210萬台，市佔率共為32.3%。

IDC提到，雖然全球智慧型手機的出貨量連續4個季度提升，不過整體市場需求的恢復速度仍舊緩慢，部分代工廠透過完善產品規格與定價制度以確保獲利能力，對抗BOM（物料清單）成本帶來的壓力，且已為下半年的AI手機出貨拉開序幕，繼先前的5G、可折疊技術導入智慧型手機，人工智慧可能將成為手機市場下一個成長驅動力。

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