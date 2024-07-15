眼球概念股台新藥8月上旬上市 搶美國13億美元市場

台新藥預計8月上旬掛牌上市，圖為該公司經營團隊，圖右一為策略長魏景成、右二為總經理許力克、右三為董事長程正禹。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕眼球概念股-台新藥（6838）預計將於8月上旬掛牌上市，該公司專注於505b2（改良型新藥）及生物相似藥領域，研發的眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%（APP13007）在今年3月已獲得美國FDA核准上市，在6月與保瑞集團簽訂委託製造供貨合約，將搶攻每年達13億美元之美國眼科術後用藥市場。

台新藥策略長魏景成表示，現有的術後眼科療法，每天要點四次眼藥水，但APP13007只要每天早晚各點一次，持續14天，即可見效，因此預期在APP13007上市後十年，可達銷售高峰，估計可取得類固醇眼藥水市佔率最大10%的成績。

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魏景成指出，APP13007將在台灣製造，本月預計可拿到外銷許可，出貨給美國合作夥伴，下半年在美國正式鋪貨上市，初期將從自費市場著手。

除了美國市場外，APP13007也已授權中國、巴西、中東北非等地的合作夥伴，其中中東北非的合作夥伴預計今年底明年初送件申請當地藥證，巴西、中國都預計明年申請藥證，在審查時間估算18個月下，預計2026年APP13007可望在美國以外的地方上市銷售，貢獻台新藥業績，因此2026年將是台新藥轉捩的一年。

至於旗下特殊生物相似藥TSY-0110是以全球銷售規模20億美元的羅氏藥物抗體複合體（Antibody Drug Conjugate, ADC）重磅藥物Kadcyla®為（台灣藥品名賀癌寧）對照藥物展開的研發專案，該藥以歐美為目標市場，將於今年提出歐盟臨床試驗申請，隨後展開一期臨床。

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